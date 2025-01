Tartu Hooldekodu juhataja Kadi Soome ütles, et generaatori paigaldamine on oluline samm hooldekodu igapäevase toimimise kindlustamisel ning tagab, et kõik elutähtsad teenused töötavad sujuvalt ka ootamatutes olukordades. „Oleme väga tänulikud kõigile asjaosalistele, kes panustasid generaatori hankimisse ja paigaldamisse. See projekt on oluline investeering meie elanike heaolu ja turvalisuse tagamiseks,” ütles ta.