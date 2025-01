RAHA Luminor: Eesti pensionär töötab teiste Euroopa pensionäridega võrreldes kõige rohkem

„Eurostati detsembris avaldatud andmetest selgus, et Eestis jätkas 54,9 protsenti inimestest töötamist pärast vanaduspensioni saamist, mis on ühtlasi Euroopa Liidu kõrgeim näitaja. Teist kohta hoiab naaber Läti, kus töötab 44,2 protsenti pensionäridest ja kolmas koht kuulub samuti Baltikumile – Leedus töötab 43,7 protsenti vanaduspensionil olevatest inimestest,“ ütles Luminori pensionifondide fondijuht Vahur Madisson.

Ta märkis, et pensionipõlves töötamine ei ole iseenesest probleem, kuid kuna suurem osa teeb seda finantsilistel põhjustel, on olukord murettekitav. Andmete kohaselt pidi 31,6 protsenti inimestest pensioni saabudes edasi töötama, sest täiendav sissetulek on toimetulekuks vajalik. Iga neljas töötav Eesti pensionär jätkas töötamist, sest saadav lisateenistus tundus neile piisavalt atraktiivne.