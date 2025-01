Rannaküla tüdruk leidis Kesk-Eestis armastuse ja tööalase kutsumuse

Christina Maria Mäemurd on rannaküla tüdruk, pärit Harjumaalt, Kuusalu vallast, Juminda poolsaare läänekaldalt asuvast Kolga-Aabla külast. Põhikooli järgselt viis elu teda õppima Kadrioru Saksa gümnaasiumisse ning peas vasardanud edasiõppimissoov tõi neiu esmalt Tartu Ülikooli sama keele ja kirjanduse erialale. „Teadsin, et pean midagi õppima, aga oma valikus ma täiesti kindel ei olnud. Üsna kiiresti saingi aru, et see eriala pole minu jaoks ja nii ma ülikoolist ka ära tulin,” rääkis ta.