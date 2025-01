KÖÖK Uuel aastal sööme südamesõbralikult

Riskifaktorid on kehv toitumine, suur kehamassiindeks, alkoholi tarbimine, suitsetamine, istuv eluviis, stress, põletik, ealised iseärasused, östrogeeni tasakaalutus, kõrge vererõhk, diabeet. Lisaks avaldab vererõhule kahjulikku mõju liigne soolatarbimine.

On erinevaid südametervist toetavaid toitumismudeleid, kuid nende tähtsamad sarnased jooned on kiudaineterohkus ning rikkalik antioksüdantide, vitamiinide ja mineraalainete sisaldus. Neis leidub ka rohkesti mono- ja polüküllastumata rasvhappeid, vaid taimses toidus leiduvaid fütotoitaineid (karotenoide ja polüfenoole), madala GKga (glükeemilise koormusega) süsivesikuid, kuid vähe soola, rafineeritud suhkrut ning küllastunud rasvu ja transrasvu.

Kiudained langetavad kolesteroolitaset sellega, et seovad sooles kolesterooli ning elavdavad ka sooletegevust. Mida paremini kõht läbi käib, seda efektiivsem on kolesterooli väljutamine. Aeglase sooletegevuse korral imendub kolesterool soolest tagasi. Kiudaineterikkad toidud on täisteraviljatooted – kliid, kaer, oder, rukis, toortatar, kinoa, köögiviljad –, rohelised lehtköögiviljad, spinat, lehtkapsas, ürdid, tomat, kapsalised, mugulsibul, küüslauk, porgand, baklažaan, suvikõrvits, kauniviljad, seened, avokaado, oliivid, puuviljad ja marjad ning pähklid ja seemned. Eelista marju ja vähem magusaid puuvilju ning madalama suhkru- ja tärklisesisaldusega köögivilju, eriti rohelist lehtköögivilja. Ei soovita kuivatatud puuvilju ja marju, moose, kompotte ning rafineeritud teraviljatooteid.