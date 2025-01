TERVISLIK TOITUMINE Vitamiinidega rikastatud vesi on karastusjook

Alustuseks tuleks kohe selgitada, miks see ei ole hea mõte. Eelkõige seepärast, et sellised joogid loetakse karastusjookideks. Kuigi nad sisaldavad suhkrut tavapärastest karastusjookidest mõnevõrra vähem, on sealt saadud lisatud suhkrute kogus siiski märkimisväärne. Sõltuvalt tootjast võib saada näiteks väiksemast pudelist (0,5 l) vitamiiniveest umbes 20 grammi lisatud suhkruid, suuremast (0,75 l) üle 35 grammi. See on aga liig mis liig!