TERVIS Hemorroidid – levinud, ent alahinnatud tervisemure

Lääne-Tallinna Keskhaigla üldkirurgia- ja koloproktoloogiakeskuse ülem­arst Kaur Liivak tõdeb, et hemorroidid on paratamatult osa inimese anatoomiast. „Kõigil inimestel on hemorroidid – need on keha loomulikud struktuurid. Haiguslikuks muutuvad need aga alles siis, kui tekivad probleemid, näiteks veritsus, allavaje, valu või trombid,” selgitab ta.