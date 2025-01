OMA KÄTEGA Aukartuses meisterlikkuse ees

Mõistetavalt on oluline ka pidev praktiline töö, käeline tegevus, aga ka oskus töötada mõlema käega. Kahe käega tikkimise all mõeldakse seda, et üks käsi töötab kanga peal ja teisega peab olema tikkija suuteline jätkama samal ajal tööd kanga all. Samuti on vajalik joonistamisoskus – ka tööjoonised tehakse käsitsi. Töövahenditeks on lisaks imepeenele nõelale ja siidniidile kuldtraadist või kullatud hõbetraadist keeratud toruke ehk kantill, mille iga jupike kinnitatakse eraldi pistega aluskangale.