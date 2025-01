ELULUST Gunnar Männik – hinnatud spordiarst, kes kirjutab klaverimuusikat ja luulet

Doktor Gunnar Männik, teid esimest korda kohates meenus mulle millegipärast noorusaegade Eesti korvpallikoondise tsenter Tõnno Lepmets. Ta oli oma 194 sentimeetriga teist isegi sentimeeter lühem.

Olite juba nooruses pikk poiss?

Kas te olete veel mõnd spordiala harrastanud?

Miks endiselt maapoistest rohkem sporditippe tuleb? Treeningutingimused on linnas ju paremad.

Selle põhjuseks on füüsiliselt raske maatöö, mis paneb erinevate spordialadega tegelemiseks hea põhja alla. Paraku on tänapäeval nutimaailm sageli ka maapoisid enda rüppe haaranud. Meie elasime Pärnumaal Toris. Olen lõpetanud Virula kaheksaklassilise kooli, nüüd see on Tori põhikool, kust on välja kasvanud ka ajaloolane ja poliitik Aadu Must, teletäht Anu Välba ja kunstnik Tarmo Tali. Meil oli väga sportlik kool, kuna direktor oli ka kehalise kasvatuse õpetaja. Minu klassivend Margus Kasearu läkski pärast lõpetamist Tallinna Spordiinternaatkooli ja jõudis kümnevõistluses koos Tõnu Kaukisega Nõukogude Liidu koondise tasemele.