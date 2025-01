Südamega tehtud töö väärib tunnustust

„Sotsiaaltöötaja töö on enamat kui lihtsalt amet. See on pühendumus, hoolivus ja südamega tehtav töö,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Sotsiaaltöötajad panustavad rohkem, kui sageli nähtav on – nad annavad lootust, muudavad elusid, pakuvad tuge ja aitavad leida lahendusi keerulistes olukordades Meil on neid väärt inimesi napilt ja seda enam on oluline neid ja nende panust esile tuua. Kutsun kõiki üles esitama kandidaate näitamaks, et me väärtustame neid, kes igapäevaselt meie kogukondade heaks töötavad. Iga kandidaadi esitamine on väike samm selles suunas, et rohkem inimesi märkaks ja väärtustaks seda hindamatut ametit ning innustaks rohkem inimesi valima sotsiaaltöö eriala.“