60+ jaanuarikuu number Kuldtikand ja vitamiinidega rikastatud vesi

Hemorroidid on teema, millest rääkimine võib tunduda piinlik, kuid tegelikult on see äärmiselt levinud mure. Lääne-Tallinna Keskhaigla üldkirurgia- ja koloproktoloogiakeskuse ülemarst dr Kaur Liivak tõdeb, et hemorroidid on paratamatult osa inimese anatoomiast. „Kõigil inimestel on hemorroidid – need on keha loomulikud struktuurid. Haiguslikuks muutuvad need aga alles siis, kui tekivad probleemid, näiteks veritsus, allavaje, valu või trombid,“ selgitab ta. Kuigi hemorroidide haigus pole eluohtlik, võivad nende põhjustatud sümptomid oluliselt mõjutada elukvaliteeti. Miks tekivad hemorroidid ja kuidas neid ära tunda? Kuidas hemorroididega toime tulla ja millal pöörduda arsti poole? Mida teha, kui probleem püsib, saab teada ajakirja 60+ jaanuarinumbrist.

Anne Lill on üks neist sadadest tuhandetest Eesti inimestest, kes tegeleb iga päev pereliikmete hooldamise, abistamise ja toetamisega. Ju siis on saatus nii ette näinud, aga neid hoolealuseid on tal praeguse seisuga juba kolm. Kui keegi arvab, et selline olukord on tapvalt raskemeelne ja üks lakkamatu hädade jada, siis nii see tegelikult ei ole. On ülimalt pingelisi aegu, aga need õnneks vahelduvad rahulikumate aegadega. Naeru ja head huumorit nende majas jagub. Nagu ta tavatseb ikka öelda, et iga tragöödia sisaldab paraja portsu koomikat. Ja vastupidi. Alati teeb nõutuks, kui keegi juhtub küsima, et mis aitab tal elada. Et mis mõttes siis? See ongi tema elu. Järgnevatel kuudel ilmuvad kuukirja 60+ veergudel avameelsed ja ausad lood tema kui omastehooldaja tegelikust elust.