RAHA Hoiatus! Levib uus pettus

"Coop Eesti ei ole selliste sotsiaalmeedia looside algataja ja tegu on organiseeritud pettusega. Palume tungivalt lõpetada kõik seotud toimingud, sh ei tohiks avada postituses sisalduvaid linke, sisestada isiklikke andmeid ega asuda vestlusesse pettuse korraldajaga," seisab pressiteates.

Pettuse korraldaja sotsiaalmeedia postitused on hoolikalt koostatud ja rõhuvad sellele, et ohver maksaks osalustasu kiiresti. Kuigi ühekordne 2 euro suurune osalustasu võib tunduda väike raha, siis tegelikult saab pettur ülekande tegemise hetkel kätte ohvri pangaandmed ja paroolid, mille abil regulaarselt võtta raha maha pangakontolt, millelt ülekanne sooritati.

Kontrolli loosi korraldaja tausta

Enne loosi- ja tarbijamängus või kampaanias osalemist tasub kontrollida infot ja tingimusi Coopi kodulehelt www.coop.ee. Kui kodulehel info vastava mängu või kampaania kohta puudub, siis väidetavat loosi Coop Eesti läbi ei vii. Tarbijamängudes osalemiseks ei palu Coop teha ülekannet ega sisestada andmeid kolmandate osapoolte veebilehtedele. Maksete või isiklike andmete küsimine on märk, et tegu on pettusega.