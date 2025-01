Mis muutub alanud aastal sotsiaal- ja tervishoius?

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul soovib iga inimene ise hakkama saada ja hoida oma lähedasi, ent kui see keeruliseks osutub, tuleb turvavõrguga appi riik. „Riik on selleks, et toetada peresid ja vägivallaohvreid, olla olemas nende jaoks, kellel on haiguse, töötuse või vanaduse tõttu keerulisem. Tuge tuleb anda inimese vajadustest lähtuvalt ning seal, kus seda enim vaja.”

Terviseminister Riina Sikkut tõdes, et tervisevaldkonna uue aasta muudatuste puhul on ennekõike rõhk sellel, et laiendada abi ja tuge neile, kes seda kõige rohkem vajavad. „Näiteks hakkas 1. jaanuarist kehtima täiendav ravimi- ja meditsiiniseadmehüvitis neile, kellel on ravivajadusest tulenevalt kõrgemad kulud – see puudutab enim krooniliste haigustega inimesi,” sõnas Sikkut.