TOP24 60+ enim loetavad lood lõppeval aastal: Ravimimürgistus, rahatarkus ja suurejooneline matus

6. Pealinna väikese sissetulekuga üksi elavad eakad jäävad abipakita

Tallinna linnavolikogu liige ja endise sotsiaalvaldkonna abilinnapea Betina Beškina ütles, et pealinnas on eakaid abipakkidega toetatud mitmeid aastaid, kuid sel kevadel kustutas linnavalitsus eelarvest selleks vajaliku raha.

7. Norma Jõekalda – teleperekonna ema

Telerežissöör Norma Jõekaldal olnud kirev ja põnev elu. Ta on emalt saanud USA kodakondsuse, pääsenud kahest küüditamislainest, saanud kolmeaastaseks Harku vangilaagris, läinud omal käel õppima Moskvasse GITIsesse ja sättinud telekasti pea kõik nõukogudeaegsed kultuuritegelased. Norma Jõekalda pojale Kristjanile on jäänud meelde, et ema proovis temast viisakat inimest kasvatada.

8. Näitlejate dünastia järeltulija Mait Malmsten : "Vanaisa Kusta oli mulle isa eest."

9. Kosmeetikakonsultant selgitab: kuidas hoolitseda probleemse naha eest talvekülmade saabudes

Külma ja tuuliste ilmade saabudes langeb ühes õhutemperatuuriga ka õhuniiskus, mis viib tihti kuivema ja tundlikuma nahani. „Kuiv nahk on meie kliimavööndis, kus on esindatud kõik aastaajad ja järsud ilmamuutused, tõenäoliselt üks levinumaid nahaprobleeme. Samuti on meie levinuim nahatüüp just selline, millel on kalduvus kuivusele ja tundlikkusele,” selgitab Benu kosmeetikakonsultant Marite Talbre.