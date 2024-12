Tartu seeniore segavad agressiivselt sõitvad tõukerattajuhid

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse projektijuhi Kristiina Vainu sõnul näitas uuring, et kohalikel omavalitsustel on suur roll vanusesõbraliku ühiskonna kujundamisel. „Tartu linn on kohaliku omavalitsusena teinud juba palju selleks, et tagada linnas elavate vanemaealiste heaolu ja seda rõhutasid ka uuringus osalejad. Samas tuleb tõdeda, et igas linnaelu valdkonnas on arenguruumi ning kindlaid teemasid, millega lähiaastatel tegeleda. Tasub ka meeles pidada, et vanusesõbraliku ühiskonna loomisel on oluline arvesse võtta kõiki erinevaid eluvaldkondi, mitte ainult füüsilist linnakeskkonda. Seega võiks easõbraliku elukeskkonna planeerimine toimuda valdkondade üleselt.”