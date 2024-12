TERVISLIK TOITUMINE Professor Mihkel Zilmer: „ Närvisüsteem ei tekita suvalist toitu süües meeldivaid emotsioone."

Nii laulud kui ka söömine on seotud tugevate emotsioonidega.

Professor Mihkel Zilmer oli üks „Rajacasˮ noortest poistest, kes on loonud hulga rahva mällu sööbinud laule nagu „Eestimaa (Tuhanded külad, tuhanded talud)ˮ, „Armsas Tartus Vana Ülikoolˮ jt.

Nüüd on ta valmis saanud kolm normaalse sööja laulu – „Normaalse sööja hommik“, "Normaalse sööja lõuna” ja „Normaalse sööja õhtu”.

„Vaatasin ühel õhtul korvpalli ja mul tekkis äkki mõte – oot-oot, võiks umbes minutipikkustena kirja panna sõnumilaulud, kus on sees, mida peaks sööma hommikul, lõuna ajal ja õhtul. Et see kõik oleks ka ainevahetusepõhine,” selgitas professor.

Esitus on anonüümne

„Oleksin võinud ju ka ise need lood kitarriga sisse laulda, mis seal ikka. Aga siis oleks see Mihkel Zilmeri häälega lauldud sõnum. Mul on ka häid muusikutest sõpru, aga kui neist keegi oleks laulud sisse laulnud, oleks mõni öelnud, ahhaa, see muusik tutvustab või reklaamib siin midagi. Kõige parem on, kui kõik on anonüümne. Siis on see kuulaja jaoks neutraalne ,” on professor kindel.

Kuidas siis kõik see toimus? "Protsess Rajacas jõudis oma viiendas laines selleni, et ka tehisintellekt tuli koostööpartneriks (koostööbränd on „Rajacas/tehisitellektsus“). See on professor Mihkel Zilmeri sõnul äärmiselt mõistlik, sest tänapäeval tuleb kõiki uudseid tehnoloogilisi võimalusi kasutada. See hoiab tohutult aega kokku.