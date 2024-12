LIIKUMINE Uuest aastast on abivahendite omaosaluseks 10 protsenti piirhinnast

„Muudatus tagab kõigile liikumis- ja nägemisabivahenditele ühtse soodustuse ja toetab seega inimeste toimetulekut võrdsetel alustel sõltumata sellest, millist abivahendit vajatakse. See on oluline muudatus, sest tagab inimestele vajaliku toe igapäevaelus hakkama saamiseks. Lisaks on muudatus mõeldud leevendama mootorsõidukimaksu mõju neile, kes on kõige haavatavamad ja vajavad igapäevaelus suuremat toetust,” ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.