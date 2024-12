TERVIS Järgmisest aastast väheneb õendusabi omaosalus

Terviseminister Riina Sikkuti sõnul viibib keskmiselt inimene õendusabis 36 päeva, mis tähendab praegu üle 800eurost omaosalust, muudatuse toel väheneb see summa 240 eurot inimese kohta. „Kui tervete ja töötavate inimeste puhul tõuseb aprillist visiiditasu, siis samal ajal langetatakse omaosalust seal, kus inimestel on kõige keerulisem abi eest tasuda. Muudatuste rakendamisel lähtume OECD soovitusest, et omaosaluskoormuse õiglasemal ümber jaotamisel peab olema fookus sellel, et kaitsta haavatavamas olukorras olevaid inimesi. Õendusabis on omaosalus kõige suurem ning tehtud analüüs näitab, et see hind on paljudele selgelt üle jõu käiv,“ selgitas terviseminister Riina Sikkut.