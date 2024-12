TERVIS Aime Seiger levinud silmahaigusest: olen nagu titt, kes alles õpib lugema

Silme ees tormine meri

Aime võrdleb kollatähni kärbumise tõttu avanevat silmavaadet lainetusega. „Selle haiguse tõttu silmade ees lainetab nagu tormine meri,“ ütleb naine ning lisab, et alguses tundub väga hirmutav silmasüstide saamine. „Esimest korda, kui läksin arstile, siis ei kujutanud ma isegi ette, et saan silma süsti või mida see üldse tähendab. Tegelikult see kõlab hullemalt, kui on. Süstimist praktiliselt ei tunnegi.“

Üks süst iga kahe kuu tagant

Alguses sai Aime Seiger ühe süsti iga kahe kuu tagant ning see hoidiski silmanägemise stabiilse. Praegu rahastab Tervisekassa standardseid, regulaarselt umbes 10 korda aastas tehtavaid süste. Siiski mõni aasta tagasi Aime nägemine oluliselt halvenes ning ta proovis arsti soovitusel ka süste, mille eest tuli tal ise tasuda. Tasulised süstid nõuavad aga suuremaid väljaminekuid ja ei pruugi olla vanemaealistele patsientidele jõukohased. Ka Aime on praegu tagasi riigi rahastatavate süstide toel ning möönab, et nägemine on kehv. Silma kollatähni kärbumist tuleb aga võtta väga tõsiselt, sest juba kaotatud silmanägemist enam tagasi ei saa ja ilma ravita jääb inimene ajapikku pimedaks.

Bussi numbrit veel näeb