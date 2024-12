KÖÖK Mitmekülgne ja kiire kufi

Lisaks aja kokkuhoiule on kufi eeliseks ka vähema rasvaine kasutamine ning võimalus valmistada toitu väiksem kogus (kuni neljale). Kufit on võimalik ka tänu väiksematele mõõtmetele kaasa võtta suvekoju, sõprade juurde või ajutisse ööbimiskohta.

Mõningad soovitused

Vali toidu valmistamiseks sobiv vorm või küpseta toit otse kufi sahtlis. Müügil on ka kufi sahtlisse sobivaid küpsetustarvikuid. Saab kasutada kuumakindlaid keraamilisi või klaasist portsjonvorme (näiteks ramekinivorm), silikoonvorme, küpsetuspaberit ja teflonvorme. Lisaseadmena on müügil grillimisvardad, millega saab valmistada nii lihavardaid kui ka grillitud köögivilju. Et pääseda kufi pesemisest, näiteks marinaadis liha puhul, on hea kasutada küpsetuspaberist või silikoonist alusmatte.