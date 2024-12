KODU Et külmik kestaks. Lihtsad hooldusvõtted ja praktilised soovitused

Liigne jäätumine võib viidata ka külmiku suuremale probleemile, näiteks rikkele termostaadis või temperatuurianduris. Kui termostaat või temperatuuriandur ei tööta korralikult, ei suuda külmik hoida soovitud temperatuuri, mille tagajärjel tekib jää. Sellisel juhul tasub enne tehniku kutsumist kontrollida nii äravoolusüsteemi kui ka uksetihendite korrasolekut.

Liiga madal temperatuur võib põhjustada mitte ainult jää kogunemist, vaid suurendada ka kompressori töökoormust, mis omakorda mõjutab külmiku energiatarvet ja tõhusust. Õige temperatuuri hoidmine aitab kaasa külmiku töökindluse säilitamisele ja hoiab toiduained värskena.

Uksetihendid ja äravoolusüsteem on tähtsad

Külmiku uksetihendid on olulised, kuna hoiavad külmikus stabiilset temperatuuri. Kui tihendid on kulunud või kahjustatud, võib soe õhk pääseda külmikusse, mis suurendab niiskust ja teeb seadme töö vähem tõhusaks. "Kontrolli uksetihendeid regulaarselt. Kui tihendid ei sulgu korralikult, tasub need välja vahetada," annab Merit Uus hüva nõu.

Tähtis on ka tihendite regulaarne puhastamine. Ta soovitab seda teha sooja vee ja pehme seebilahusega, et eemaldada kogunenud tolm ja rasv. Puhastamisel tasub vältida abrasiivseid svamme või tugevaid puhastusvahendeid, mis võivad tihendite materjali kahjustada. "Aeg-ajalt tasub tihendeid ka määrida. See aitab säilitada nende tihedat sulgumist, jääda paindlikuks ning elastseks," räägib Merit Uus.

Uksetihendite kulumist saab hõlpsasti kontrollida paberilehe abil: asetage paberileht külmikuukse vahele ja sulgege uks. Kui lehte on lihtne välja tõmmata, viitab see sellele, et tihendid ei sulgu korralikult ja vajavad vahetamist. Kulunud tihenditele võib viidata ka ukseäärtele kogunev kondensatsioon ja liigne niiskus külmikus.