ILUSAD SUHTED Kadi Jaanisoo-Kuld ja vanaema Aili: "Meie suhetes ei pea keegi mängima kedagi, kes ta pole."

"Ma olin nii selle vastu, et tulla siia! Kartsin, et teen sulle häbi – ma ei taha selline olla, nagu ma olen, aga ma ei saa tagasi keerata midagi!" prahvatab vanaema ja Kadi kinnitab talle, et pole häda midagi. "Vanaema tahaks, et helistaksin ja käiksin rohkem külas, aga ma lihtsalt ei jõua. Emotsionaalselt ka ei jõua. Vanainimese jutud on väsitavad, nõuavad filtrit …" tunnistab Kadi ja teab, et see on teema, mis vanemaealiste lähedasi puudutab. "Eile valutas mul põlv ja üleeile vasaku jala suur varvas," viskab Aili nalja vahele. Ta lisab, et ei kannata üldse neid nuppudega asju. "Sain uue telefoni ja oskan sellega ainult kõnesid vastu võtta. Kui helistada vaja, võtab see nii kaua aega, et olen juba higine! Midagi hullu!"