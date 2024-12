EESTI Jõulusõimed aitavad pühademeeleolu tekitada

Jõulusõimede tänav

Tallinna vanalinnas seatakse üles pea 50 jõulusõime. Selle nimel tegutsevad Vanalinna Hariduskolleegiumi gümnasistid, kes räägivad näituse korraldamise läbi ja panevad sõimed akendele üles. Katrin Raie meenutab, et ka paari aasta eest, kui pidutsemis- ja külastamisvõimalused olid piiratud, tõi väljapanek, mis oli 24 tundi valgustatud, inimesed vanalinna jalutama. Ta arvab, et selgi aastal, kui elukallidus on tõusuteel, on teretulnud näitus, mida saab piletita uudistama ja käsitööd imetlema tulla.

Ühe külje pealt on näitus ajalooline, teisalt annab hea põhjuse jõulude üle mõtisklemiseks. Samas saab tutvuda ka sõimede valmistamise tehnika ja loojate fantaasiaga. Tehnikaid on mitmesuguseid, jõulusõimed on nii paberist välja lõigatud kui villast ja savist tehtud, puuplaadile maalitud ja puidust nikerdatud. Raekoja võlvide all on linna suur jõulusõim, Apteegi tänaval aga Toomkooli oma. Ukraina Labora poe aknal on kogukonna sõim. Katrin Raie ütleb, et talle endale meeldis väga Laura Petersoni kolmelapselise pere pannoolaadne savist jõulusõim. Nemad osalevad igal aastal. "Ootan huviga, milline on nende jõulusõim sellel aastal," lisab Katrin Raie.