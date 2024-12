ELULUST Veronika Portsmuth ootab jõulude eel laulupidu

"Dirigendipuldis seista on väga eriline tunne. Nii kui kõlavad esimesed noodid, on äkitselt mõistus selge kui allikavesi. Tead, mis sa teed, kuid juhindud ikkagi muusikast," kirjeldab Veronika. Ta ütleb, et on lauljatega koos, kuid sünergia tuleb ikkagi muusikast. "See on ühine pingutus, juhatades laulan seesmiselt ka mina. Oleme ühendatud ja sulandume ühte. See on kosmiline südamevaade."