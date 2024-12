Tallinna linnapea: „Hooldekodukoht jääb ka uuel aastal pensioni eest kättesaadavaks.”

„Hooldekodukoht jääb ka uuel aastal pensioni eest kättesaadavaks. Toetame korteriühistuid liftide rajamisel ning eakaid inimesi kodude ligipääsetavuse parandamisel. Säilib tasuta ühistransport ja pensionilisa. Tõstame sissetulekust sõltuva toetuse piirmäära,“ nimetas linnapea.

„Toetame inimeste väärikat toimetulekut kodus ja parandame koduteenuse kättesaadavust,” lisas ta.

„Peame seda silmas pidama nii linnaruumi arendamisel kui ka näiteks asutuste ning linna poolt korraldatavate sündmuste ligipääsetavuse tagamisel. Arvestame selle põhimõttega ka ühistranspordi arendamisel, tellides mugavaid ja ainult madalapõhjalisi busse, tramme ja trolle,“ ütles Jevgeni Ossinovski järgmise aasta linnaeelarvet analüüsides.

Tallinn on tuleval aastal Euroopa spordipealinn ja selle puhul käivitatakse uus aktiivsusprogramm, kus seeniorid saavad osaleda juhendatud trennides. Kvalifitseeritud treenerite juhendamisel viiakse iga nädal läbi ujumise, lihastreeningu, kergejõustiku ja pallimängude treeningrühmad. Treeningutel on vanemaealistel võimalik parandada oma füüsilist valmisolekut ja suurendada sotsiaalset läbikäimist eakaaslastega.

„Kindlasti on üheks oluliseks prioriteediks tervishoiureform, mille raames soovime luua koostöös riigiga ühe tervishoiuasutuse, mis kõiki Tallinna haiglaid opereeriks. See võimaldaks parandada teenuse kättesaadavust ning meelitada tööle rohkem meedikuid. Muidugi on osana sellest reformist vaja leida riigiga lahendus uue Tallinna haigla rajamiseks, et meie taristu vastaks tänapäeva meditsiini vajadustele,“ nimetas linnapea.

Tuleval aastal panustab Tallinn tõsiselt elanikkonnakaitsesse ja kriisivalmidusse, et olla paremini valmis oma inimeste kaitseks. Soetatakse juurde kriisi- ja evakuatsioonivarusid ning parandatakse linnaasutuste kriisivalmidust.

Tallinna 2025. aasta eelarve kogumahuks on 1,29 miljardit eurot. Tegevuskuludeks on eelarves kavandatud kokku 1,03 miljonit eurot ning investeerimistegevuseks on ette nähtud 250 miljonit eurot.

„Tuleva aasta eelarve on vastutustundlik, aga ka ambitsioonikas. Meil on õnnestunud vähendada raiskamist ning tõmmata koomale linnaparaati, et suunata vahendeid haridusse ja sotsiaalabisse, arendada linnaruumi ja ühistransporti. Selle kõige juures jääb meie laenukoormus mõõdukaks ning tulud kasvavad kuludest kiiremini, mis on finantstervise tähtsaim mõõdupuu,“ lisas linnapea.