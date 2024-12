60+ detsembrikuu number Väega tee ja ilusad suhted

Telesaatejuht ja terapeut Kadi Jaanisoo-Kuld ning tema vanaema Aili Jaanisoo on vägev duo, kes teineteise toel äbi elu marssinud. Kadi ütleb, et peab vanaema oma teiseks emaks – niivõrd suur on kahe, küll erineva elusaatuse, kuid sarnase loomuga naise lähedus. Ilusad suhted, võib nende kahe elutee kohta öelda. Kahe naise suur sarnasus on laialdaste huvialadega tegelemine. "Töö kõrvalt ahmime asju teha! Praegu muidugi elan Kadi tegemiste kaudu kõike justkui ise läbi," ütleb vanaema Aili ja lisab, et muretseb, ega Kadi liialt rabele. Südamehaigused on pereliinis sees ja Kadi toimekas elu valmistab Ailile vahepeal muret. "Tunnen küll aeg-ajalt, et peaksin oskama pidurit panna, aga tahan lihtsalt elust osa saada!" jutustab Kadi. Kanged naised on nad mõlemad – selles ollakse ühel meelel. "Me oleme need, kes oleme. Ei oska vassida ja valetada," ütleb Kadi ajakirja 60+ värskes numbris.