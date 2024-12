Siseminister Lauri Läänemets: „Vanavanemad on meie kriisikindlus”

Me elasime varasemalt väga ilusal ajal. Ja kujutasime ette, et kogu maailm on harmooniline. Aga see oli erandlik aeg. Olukord on julgeoleku mõttes pinev. Tean, et paljud muretsevad ja on sellest ka juba väsinud. Tahan toonitada, et muretseda pole vaja. Me ei tea, et Eestit ähvardaks otsene sõjaoht, aga me peame olema kõigeks valmis. Ehk ei juhtu midagi ja loodame, et ei juhtu, aga meil on varjumiskohtade olemasolul palju rahulikum elada. See mida me teeme, on ühiskonna ja riigi baashügieen. Kui see on olemas, siis on turvaline.