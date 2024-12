Sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmiseks saab 4679 eurot

Näiteks, inimene taotleb pensioni 1. novembril 2025. aastal ning selleks ajaks ei ole veel kinnitatud selle aasta kohta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmist suurust. Kindlustusosaku suuruse leidmiseks kasutatakse sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestuslikku suurust. Kui pensioni taotleva töötaja eest on kuni 31. oktoobrini 2025 makstud sotsiaalmaksu 4679,68 eurot, on tema kindlustusosak 1,0. Kui pensioni taotleva töötaja eest on makstud sotsiaalmaksu 2339,84 eurot, on tema kindlustusosak 0,5.