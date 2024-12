Lasnamäe sotsiaalkeskuse avamine toob tasuta kontserdi

„Ehitusprotsess on olnud keeruline, kuna ehitustööde kõrghetkel läks ehitaja pankrotti ning olime sunnitud otsima uue, mis omakorda tegi protsessi oluliselt pikemaks kui esialgu planeeritud oli. Tänaseks on kauaoodatud ruumid valmis klientide vastuvõtmiseks,” ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.

Lasnamäe sotsiaalkeskus on linnaosavalitsuse hallatav asutus, mis pakub elanikele eakate ja laste päevakeskuseteenust ning koduteenust. Keskuses töötab üle 60 inimese.

Lasnamäe sotsiaalkeskuse juhataja Ivika Kärneri sõnul on suurem osa asutusest koondatud ühe katuse alla, mis annab võimaluse sotsiaalkeskuse tööd paremini ja operatiivsemalt korraldada. Ühes hoones asumine lihtsustab asjaajamist, tõstab teenuste kvaliteeti, soodustab kollektiivi meeskonnatunnet ja teenuste omavahelist integratsiooni.

Sotsiaalkeskuse uue hoone avamine toimub 10. detsembril algusega kell 14 keskuse vanas asukohas aadressil Killustiku tänav 16. Avamispäeval on kõigil soovijatel võimalik liituda ekskursioonidega, kus keskuse töötajad tutvustavad uusi ruume ja tegevusi. Ekskursioonid algavad kell 14, osalemiseks on vajalik eelregistreerimine telefonidel 621 8998, 5301 0410 või kohapeal Killustiku 16. Ekskursioonidele järgnevad pidulikud sõnavõtud ning Indrek Kalda ja Priit Pihlapi kontsert.

Lasnamäe sotsiaalkeskuse uue kahekorruselise hoone südameks on suur kõikidele sihtrühmadele kasutamiseks mõeldud saal. Väärikas eas keskuse külastajatele mõeldud ruumid nagu õppeklassid, juuksur, pediküür ja maniküür asuvad hoone esimesel korrusel. Esimesel korrusel on ka laste mängutuba ja õppeklassid ning koduteenuse hooldusjuhtide tööruumid. Teisel korrusel paiknevad nii lastele kui eakatele mõeldud arvutiklass ja võimlemissaal, laste puhketuba ja psühholoogi kabinet. Hoone keldrikorrusel asuvad jõusaal, saun, duširuumid, massaaž, pesuköök ning hoonet teenindavad ruumid. Hoone taga kinnisel territooriumil on rajatud väline jõusaal.