Nõmme Südamekodu ehitus algab 2025. aasta kevadel

EfTEN Capital AS ja Südamekodud AS sõlmisid eelkokkuleppe, mille kohaselt EfTEN Real Estate Fund AS omandab läbi tütarettevõtte Tallinnas Nõmme linnaosas Hiiu tn 42 asuva kinnistu ning finantseerib hoone eakatekoduks rajamist.

„Hakkame koos Efteniga Tallinnas Nõmmel asuvat endist Tervise Arengu Instituudi hoonet renoveerima Nõmme Südamekoduks, et ehitada tänapäevane eakatekodu. Ehitushanke saame tõenäoliselt välja kuulutada uue aasta alguses ning ehituse algusaeg jääb teise kvartalisse,” ütles Südamekodud AS nõukogu esimees Martin Kukk. Tema sõnul jääb hoones tegutsema ka Põhja-Eesti Regionaalhaigla koosseisu kuuluv Tallinna Diakooniahaigla, kellega rendileping kehtib ning omanikevahetus muudatusi kaasa ses osas ei too.

Eakatekodu rajatakse Hiiu 42 hoone viiekorruselisse ossa, kolmekorruselises osas tegutseva Põhja-Eesti Regionaalhaigla Tallinna Diakooniahaigla rendileping kehtib 2031. aastani, selles majaosas jätkub diakooniahaigla palliatiiv- ja taastusravi.

Südamekodud on Eesti suurim eakate hooldusteenuse pakkuja – gruppi kuulub 12 eakatekodu üle Eesti, kus on üle 1200 elaniku ning töötab enam kui 500 inimest. Grupi eakatekodud tegutsevad Tartus, Kärus, Piigastes, Lihulas, Värskas, Saaremaal, Kundas, Kohtla-Järvel, Valklas, Paides, Tallinnas Meriväljal ja Pirital.

2025. aasta algul avatakse Valkla Südamekodus kolmas korpus, millega lisandub 70 eakatekodukohta, samuti on 2025. aastal valmimas uued teenuskohad Saaremaa ja Tartu Südamekodudes. Nõmme Südamekodu saab olema grupi 13. eakatekodu. Südamekodude eesmärk on rajada ja arendada elukeskkondi, kus on turvaline ja mugav vanaduspõlve veeta.