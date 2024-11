Ekspert kummutab pensionistaažiga seotud müüte: kõige levinumad eksiarvamused

Müüt 2: Täistööaeg või osaline koormus – pensionistaaži mõttes vahet ei ole

Kaire Peiki sõnul võib inimestele vahel tulla üllatusena, et osalise koormusega töötamine ei ole pensionstaaži mõttes samaväärne kui täiskoormusega töö. „Üks aasta pensionikindlustustaaži arvestatakse inimese eest siis, kui tema palga või ettevõtlusega seotud tulu pealt on tasutud sotsiaalmaksu vähemalt miinimumpalga aastasumma ulatuses,” ütles ta. „See tähendab, et kui oled aasta lõikes töötasu saanud miinimumpalgast vähem, siis pensionikindlustusstaažina läheb kirja vähem kui üks aasta.”

Sotsiaalkindlustusamet toob näiteks, et kui inimene töötab 15 aastat poole koormusega ja tema palk on olnud pool miinimumpalgast, siis on tal pensionikindlustusstaaži 7,5 aastat. 15aastase staaži täis saamiseks peab sel juhul töötama 30 aastat.

Sama põhimõte kehtib ka ettevõtlusega tegelemisel, muuhulgas füüsilisest isikust ettevõtjate puhul. „Kui ettevõtja maksab palga asemel endale ainult dividende, võib tal lõpuks puududa vanaduspensioni saamiseks nõutav pensionistaaž,” ütles Peik.

Müüt 3: Välismaal töötades või elades saab pensioni samadel alustel, mis Eestis

Eestlaste seas on palju inimesi, kes on osa palgast teeninud välisriigis elades ja töötades. Kuidas sellisel juhul pensionistaaži arvutatakse ja millised on õigused pensioni saamiseks?