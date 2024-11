Kas sinu üksi elaval vanaemal on suitsuandur?

Ida päästekeskuse juht Janar Kärner palub, et nende inimeste lähedased ja naabrid võtaksid jõulude eel endale ülesande kontrollida üle, kas neil inimestel on suitsu- ja vingugaasiandur paigaldatud ja töökorras. „See annab kindlustunde nii nendele eakatele, kui ka lähedastele ja naabritele endale,“ lisas Janar Kärner.

Kontrollkäiku tehakse alanud kütteperioodi ja lähenevate pühade eel, et meelde tuletada suitsu- kui ka vingugaasiandurite olemasolu ja töökorras olekut kodudes. Suitsuandur on eluruumides kohustuslik olnud 15 aastat, vingugaasiandur tahkeküttega kodudes ligi kolm aastat.

Andureid kontrollitakse mõlemas linnas järgmise nädala esmaspäevast reedeni õhtuti pärast tööpäeva, kui inimesed on kodus. Kontrolle teevad ida päästekeskuse inspektorid koos päästemeeskondadega. Kui andur on puudu või ei ole see töökorras, võib saada 40 eurot trahvi. Kontrollkäikudel on päästeameti inspektoritel ja päästjatel alati seljas ametlik riietus ning kaasas töötõend. Kahtluse korral tuleb paluda ka töötõendi näitamist.