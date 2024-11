Swedbank: Eestlased on rohkem kolmanda pensionisamba usku

Swedbanki korraldatud küsitlusest Balti riikides selgub, et teise pensionisambasse investeerib 74 protsenti vastajatest. Enim panustavad sinna kõrgharidusega inimesed ja pealinlased. Lätis on teise sambasse koguvate elanike osakaal Eestiga sama, kuid Leedus on see veidi väiksem ehk 69 protsenti.

Suurim erinevus Balti riikide vahel tuleb sisse kolmandasse pensionisambasse investeerimisel. Kui Eestis on kolmanda samba kasuks otsustanud kolmandik vastajatest, siis Lätis kasutab seda napilt veerand ning Leedus umbes viiendik vastajatest. Kusjuures Eesti Panga andmetel oli 2024. aasta teise kvartali seisuga kõikide Eesti kolmanda samba pensionivarade maht kokku 745 miljonit eurot ja teise samba maht 5,5 miljardit eurot.

Üldises plaanis on nii teise kui kolmandasse sambasse investeerijate arv viimastel aastatel kasvanud. Võrreldes 2022. ja 2024. aastat on pensionivara kogumise kumulatiivne kasv olnud 11 protsenti. Samal ajal kasutatakse teisi kogumismeetodeid kahe protsendi võrra vähem. See tähendab, et pensionifonde eelistatakse üha enam.

Kasvu taga võib osaliselt olla 2021. aastal jõustunud pensionireform, mis muutis teise samba kogumise senisest paindlikumaks. Kuna riik ja finantsasutused on teinud ja teevad aktiivselt teavitustööd, on inimeste teadlikkus pensionikogumise olulisusest kasvanud ning viimastel aastatel on mõlemas sambas järjest populaarsemaks muutunud indeksfondid.