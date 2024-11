Kesklinna valitsus annab vanemaealiste nõustamisühingule jätkuvalt tasuta ruume

„Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing pakub eakatele võimalust oma vanaduspõlve väärikalt ja aktiivselt veeta. Minu arvates teevad nad igati tänuväärset tööd ja on olnud oma tegutsemisaja jooksul ka linnale hea partner,“ ütles Kesklinna vanem Sander Andla BNSile.

Eneseabi- ja nõustamisühing on tegutsenud nendes ruumides alates 1995. aastast, kui ühing asutati. „Toona olid hooned üsna kehvas seisus. Ühing tegi need omavahendite eest korda ja on hoidnud neid heas korras kogu kasutamisaja jooksul,” märkis Kesklinna vanem.