Pealinna väikese sissetulekuga üksi elavad eakad jäävad abipakita

Tallinna linnavolikogu liige ja endise sotsiaalvaldkonna abilinnapea Betina Beškina ütles BNSile, et pealinnas on eakaid abipakkidega toetatud mitmeid aastaid, kuid sel kevadel kustutas linnavalitsus eelarvest selleks vajaliku raha.

„Eakate suhteline vaesus Eestis on üks kõrgemaid Euroopas ja selle peamiseks põhjuseks on madalad pensionid. Eesti keskmine pension ei jõua isegi miinimumpalga tasemeni. Valitsus maksustas pensionid tulumaksuga, tõstis ja plaanib veel tõsta käibemaksu, see kõik halvendab pensionäride toimetulekut veelgi,“ ütles Beškina.