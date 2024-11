Tallinn loob koduteenuse keskuse

Abilinnapea Karl Sander Kase ütles BNSile, et koduteenuse eesmärk on pakkuda kõrvalist abi inimestele, et neil oleks võimalik kodustes tingimustes pikemalt iseseisvalt toime tulla. „Eri linnaosades pakutava koduteenuse liitmine üheks tervikuks aitab liikuda meil eesmärgi poole pakkuda teenust ka õhtutundidel ja nädalavahetustel. Eesmärk on tagada usaldusväärne ja kvaliteetne tugi tallinlastele, kes seda vajavad.”