Vabasurm kui mägiaasadelt kojutulek

Sarco põhimõte baseerub samal meetodil. Olles enesetapukapslis, vajutab lahkuja nupule, mille järel täitub kapsel süsihappegaasiga. Surm saabub hapnikupuuduse tagajärjel. „See on suur vahe, kas inimene lõpetab hingamise omal soovil või saadetakse ta sel teel surma,” ütles Nitschke meediakonverentsil. Sarco looja alustas oma revolutsioonilise ideega 1990ndatel aastatel, kui oli lühiajaliselt lubatud inimesi vabasurma aidata. Nitschke abistas tollal ravimatuid haigeid, kes tahtsid eluga hüvasti jätta, võimaldades neil arvutis nupuvajututamise teel ise surmava lahuse veeni süstimist juhtida.

1997. aastal asutas Nitschke Exit International organisatsiooni ja seisab sestsaadik eutanaasia liberaliseerimise eest. „Meie filosoofia on, et täiskasvanutel peaks olema õigus saada informatsiooni vabasurma kohta ja teha plaane, kuidas nad oma elu lõpetada soovivad,” on kirjas Exit International koduleheküljel. Kontroll oma elu ja surma üle on fundamentaalne inimõigus – vastavalt sellele leiab ta, et eutanaasia regulatsioonid on enamikel maadel liialt piiravad.

Sarco ajalugu on algse mõtte edasiarendus, millega Austraalia arst 2012. aastal alustas. Tõukeks sellele sai britt Tony Nicklinsoni saatus. Tegemist oli inseneriga, kes peale infarkti kannatas Locked-in ehk harva esineva neuroloogilise seisundi nn sisselukustussündroomi all. See tähendas, et terve keha jäi liikumatuks. Võimalus välismaailmaga suhtlemiseks jäi ainult silmade pilgutamise kaudu. Seejuures teadvus säilis. Aga selline elu oli patsiendile talumatu.