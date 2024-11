RAHA Teise samba sissemakse suurendamisega ei kiirustata

Uuringust selgus, et peamine teise samba sissemakse suurendamist pärssiv tegur on otsusega kaasnev täiendav kulu. Ühtlasi usub ligi veerand vastanutest, et nad säästavad ja investeerivad pensionipõlveks juba niigi piisavalt.

Ta rõhutas, et teine sammas on paljudele Eesti inimestele kõige olulisem tulevikuks kindlust pakkuv tagala. „Sissemaksete suurendamine on üks mõjusamaid otsuseid, mida enda ja oma lähedaste südamerahu kasvatamiseks teha,” on ta veendunud.

Seda enam, et keskmine teise sambasse kogunenud pensionivara suurus on täna alla 10 000 euro. „Kas seda on vähe või palju olukorras, kus keskmiselt elatakse pensionieas veel ligi 18 aastat, on igaühe enda otsustada. Küll on selge, et tulevikus on abiks iga täiendav euro, mille oled säästnud ja investeerinud. Pensionipõlve soovitatakse planeerida selliselt, et pensionil olles kulutad 70–80 protsenti oma praegusest sissetulekust. Mullu moodustas keskmine riiklik pension Eesti keskmisest brutopalgast 38 protsenti ehk käärid on kahekordsed. Seda lõhe saab vähendada üksnes iseseisvalt kogumisega kaasa aidates,” ütles Vahur Vallistu.