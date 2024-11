KÖÖK Imeline toortatar

Toortatar on imeline toiduaine, sest sellest saadav valk on väga kõrge kvaliteediga, sisaldades kõiki kaheksat asendamatut aminohapet ning rohkelt kiudaineid

(10 g / 100 g kohta). Meie organism omastab tatras olevaid toitaineid kergelt. Toortatras on rohkem B-grupi vitamiine ja mikroelemente kui teistes kõrrelistes. Lisaks on tatar väga hea magneesiumi allikas ning annab arvestatavas koguses mangaani, fosforit, vaske, tsinki ja rauda. Toortatra puhul on kestad eemaldatud kuivkoorimise teel. Sellise koorimismeetodiga jääb tatratera elujõuliseks ning säilib rohkem kasulikke aineid. Värvuse poolest on tatratera heledat värvi, mis kinnitab seda, et tatart pole kuumutatud ega töödeldud.

Toortatral on rohkelt kasutamisvõimalusi nii kruubina, jahuna kui ka idandatud kujul. Kruup sobib hästi putrude, pajaroogade, salatite, magustoitude, müsli ning maiuste valmistamiseks. Järelejäänud tatraputru võib segada praetud hakklihaga ning täita sellega paprikaid, suvikõrvitsaid või tomateid. Leotatud ja püreestatud toortatrakruup on kohupiimalaadse konsistentsiga ning seetõttu sobib seda kasutada kohupiima asendusena magustoitude või tordi-küpsisekoogi täidisena (kui on vajadus valmistada neid piimavabalt).

Leotatud ja pestud toortatrakruubid sisaldavad vähem süsivesikuid, sest osa tärklisest eraldub leotamise ja pesemise ajal vette. Idandamine aga suurendab tatras C-vitamiini ja antioksüdantide hulka, lisaks säilivad vitamiinid, mineraalained ja ensüümid.

Kiudaine- ja mineraalaineterikas on ka toortatrajahu. Küpsetistele annab see veidi pähklist maitset. Toortatrajahu kasutan sarnaselt teiste jahudega küpsetiste ja pastataina valmistamisel, kastmete paksendamisel ning pannkoogi-, karaski-, pirukapõhja- ja pitsapõhjataina koostises. Jahusid üksteisega asendades tuleb arvestada, et tatrajahu imab rohkem tainavedelikke ning seetõttu tuleb tatrajahu lisada vähem kui näiteks nisujahu.

Selle looga heidame pilgu ka juba jõuluaega ning unistame vaikselt piparkookidest ja vahvlitest, mille tegemisel on samuti kasutatud toortatrajahu.