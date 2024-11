Suurejooneline matus nagu ooperiball

Schöne Leich, ülekantult ilus kadunuke, mis tähendab ilusat matust ning see on viinlastele väga oluline. Lendlause, et kui armastus on pariislanna, siis surm on viinlane, on senini jõus. Austrias on üksjagu küünilisi ja humoristlikke laulegi, mis surmast räägivad.