TERVIS Haigele põlvele kapsaleht: tohtrid võitlevad iganenud rahvaraviga

"Külmetushaigus" on nakkav

Milline müüt on eestlaste seas kõige rohkem levinud? "Mulle tundub, et see külmetushaiguse müüt ja et see pole nakkav," ütleb reumatoloog Liis Puis. Ta selgitab: "Haigused, mida rahvasuus kutsutakse külmetushaigusteks, ei ole tegelikult tingitud külmasaamisest. Need on ikkagi nakkusliku päritoluga haigused, mida põhjustavad viirused. Kõige tuntumad on ehk rinoviirused, mis on sagedased ülemiste hingamisteede haiguste sümptomite tekitajad. Nendeks on üldine halb enesetunne, külmatunne, nohu, köha, väike palavik, kurguvalu jms. Kõik need on viirustest põhjustatud, seega on tegu nakkushaigusega. See tähendab, et selle nn külmetushaiguse põdeja võib kaasinimesi nakatada ja kui ta ei soovi seda teha, peaks ta võimalusel koju jääma. Kui see tõesti pole võimalik, siis tuleks kasutada vahendeid, et teiste nakatumise riski vähendada – hoida teistest nii palju eemale kui võimalik, kanda maski, pesta tihedalt käsi ja kasutada ühekordseid salvrätte."