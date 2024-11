ÕIGUSABI Lihtsaid kinnisvaratehinguid ei ole

Puudulik dokumentatsioon

Praegu ongi Eestis kinnisvara müüjatel tihtipeale probleeme puuduvate servituutidega. "Inimesel on kena maakodu, koduni läheb korralik tee, mida vald lükkab talvel lahti, kui lund peaks olema. Ühel päeval pannakse objekt müüki, kohale saabuvad maakler ja ostja, kes küsib, kas juurdepääs on avalik. Siis selgub, et ei ole avalik, vaid maa, mida mööda sõidetakse, on naabri oma. Kui maja tehing juba ära tehakse ja selgub, et servituuti polegi ning juurdepääs on mitteametlik, võib see müüjale tekitada suurel hulgal probleeme kuni kohtuskäimiseni välja."

Puuduliku dokumentatsiooniga esineb praktikas probleeme iga teise objekti puhul. Ilma nõusoleku ja projektita on eemaldatud korteri vaheseinu, paigaldatud kütteseadmeid, ehitatud ruume suuremaks, muudetud konstruktsioone jne. Või on hoopis puudu ehitusluba, kasutusluba, energiamärgis või muu vajalik dokument. Tihti müüakse selliseid objekte rahulikult, kuni leitakse ostja, siis aga selgub, et pank sellise kinnisvara tagatisel laenu ei anna.