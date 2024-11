EESTI Riisipere – pariislik Pariisis käimata

„Kolm aastat tagasi sai kiriku lähedal olev Riisipere kultuurikeskus uue kuue,” ütleb Johann Sirel, kes tuli kultuurijuhiks veidi üle kolme aasta tagasi, seega peaaegu et uude majja, mis oli põhjalikult renoveeritud. „Üldse on see nüüd tõeline halduskeskus, kus peale renoveerimist on ka noortetuba ja jõusaal,” lisab Johann Sirel, kes on ka Haiba rahvamaja kultuurikorraldaja. 19. oktoobril tähistati seal suure peoga valla sünnipäeva.

Esinesid kultuurimajas koos käivad Roosid ehk naisrahvatantsurühmad. Tegeletakse nii jooga kui peotantsuga ning aktiivsed seeniorid käivad võimlemas ja on huumorimeelselt andnud rühmale nimeks Puruvankesed. „Üldse on Nissis tore elada,” ütleb Johann Sirel. „Siin on vahva aktiivne kogukond paljude kultuuriinimestega, meeldiv keskkond ja head tingimused.”

1972. aastal, kui hoone avati, oli see üks suuremaid ja moodsamaid kultuurimajasid ning kandis tollal sovhoosi kontor-klubi nime. Esinema tuldi üle terve tollase Nõukogude Liidu, näiteks käis laulmas ka Alla Pugatšova.

Praegu korraldatakse siin töötubasid ja seminare, kultuurimaja raamatukogus leiavad aset kohtumised huvitavate kultuuriinimestega. Hiljuti esinesid siin Eesti Kirjanike Liidu uus esinaine Maarja Kangro, Contra koos Gaute Kivistikuga ja Marju Kõivupuu käis surmakultuurist rääkimas. Novembrikuus tuleb esinema Sass Henno.

Mitme mehe armastus

Raamatukogu on siin üle saja aasta vana. Filmi-, tele- ja teatriprodutsent ning ansambli Köömes solist Aleksander Ots ütleb oma lapsepõlve meenutustes, et raamatukogul oli tollal selline roll nagu tänapäeval nutitelefonil. Sestap on raamatukoguhoidjatel tema elus siiani tähtis koht. Ta lisab muheledes, et raamatukogutädid Ellen ja Eneken on ammusest ajast tema armastused.

Eneken Maripuu räägib, et ta on tegelikult Gaute Kivistiku armastus, kellega ta on abielus. ​​Eneken on Nissis kasvanud. Kui sündisid tema kolm last, siis leidis ta, et ei tea paremat kohta laste kasvatamiseks. See on tore, turvaline ja rahulik paik. „Näen rõõmuga, et noored, kes siit ülikooli lähevad, tulevad hea meelega tagasi.”