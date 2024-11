ELULUST Menukirjanik Marje Ernits: "Kuulsus ei ole minu rida!"

Lugejate lemmik

Lugejad armastavad teda. Eriti Lõuna-Eestis. Ta on meie raamatukogude üks armastatumaid autoreid mulluse 25 072 laenutusega. Teda laenutatakse rohkem kui Kivirähki, Harglat ja Õnnepalu. Raamatukogude laenutuste edetabelis lastekirjanik Ilmar Tomuski järel teisel kohal. Täiskasvanute kategoorias menukaim. Ometi on ka palju neid, kes kirjanik Marje Ernitsast midagi kuulnudki pole. Ta kirjutab keskeltläbi ühe raamatu kvartalis, kuid need ilmuvad vaikselt. Marje Ernits nimelt ei korralda oma raamatutele esitlusi. Talle see sobib, sest avalik tähelepanu teda ei huvita. Peaasi, et raamatuid loetakse.

Tema kirjastajad Eesti Raamatust nimetavad Marje Ernitsat tänapäeva Eesti rahvakirjanikuks, kõrvuti Erik Tohvri ja Eet Tuulega. "Rahvakirjanik" on Ernitsa jaoks tunnustav tiitel. "See on hea, mõnus tiitel. Rahvas on selle mulle andnud, ma ei ole ise seda nime võtnud. Mina ei määra sihtgruppi, kellele ma kirjutan. Ma ei mõtle lugeja peale niivõrd, vaid mõtlen ikka selle asja peale, mida ma ise teen. Olen õppinud suud koomal hoidma. Eriti tavaelus. Mind on isegi liinibussis rünnatud. Ei tohi ju purjus noorukile öelda, et ta on purjus. Kahjuks meie praeguses Eestis vanadest inimestest eriti lugu ei peeta ja nende sõnu ei kuulata."