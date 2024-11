Üle 70aastaseid inimesi ohustab ravimimürgistus

Apteekrite vaates on ravimid Eestis suhteliselt hästi kättesaadavad, odavad ja ravimite väljakirjutamine laialdane. „Siiski ei võrdu haiguse diagnoosimine ja ravimi väljakirjutamine tõhusa raviga. Empiiriliste hinnangute kohaselt ligi 50 protsenti kõigist patsiendile väljakirjutatud ravimitest plaanitud ravieesmärki ei saavuta. Arvestades, et retseptiravimitele kulutatakse aastas ligi 400 miljonit eurot, on tänane süsteem rahakasutuses suhteliselt pillav,” märkis Apteekide liidu peaproviisor Kaidi Sarv.

„17 kuni 28 protsenti haiglatesse viidutest on vanemaealistel seotud ravimite koos- ja kõrvaltoimetega, mida on enamikel juhtudel võimalik ennetada. Paljud kroonilised haiged ja eakad kasutavad püsivalt kümmet, viitteist või kahtkümmend ravimit-toidulisandit. Ülemäärane ravimikoormus halvendab tervislikku seisundit ja igapäevast toimetulekut. Kõrvaltoimete risk on kuni nelja ravimi kooskasutamisel võrreldes ühe ravimi kasutamisega kahekordne, enam kui seitsme ravimi kasutamisel on kõrvaltoimete risk tavapärasest 14 korda kõrgem,” lisas Sarv.