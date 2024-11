60+ novembrikuu number Põlvele pandud kapsaleht ja keerulised kinnisvaratehingud

Marje Ernits on praeguseks üllitanud 53 teost ning kirjutab iga päev kolm-neli tundi juurde. "Jõuan nii palju kirjutada seetõttu, et olen loov inimene, teen kõike kirega. Ma olen terve elu olnud produktiivne, elan läbi kõike, mida näen ja kuulen. Lugejad armastavad teda. Eriti Lõuna-Eestis. Ta on meie raamatukogude üks armastatumaid autoreid mulluse 25 072 laenutusega. Teda laenutatakse rohkem kui Kivirähki, Harglat ja Õnnepalu. Raamatukogude laenutuste edetabelis lastekirjanik Ilmar Tomuski järel teisel kohal. Täiskasvanute kategoorias menukaim. Ometi on ka palju neid, kes kirjanik Marje Ernitsast midagi kuulnudki pole. Ta kirjutab keskeltläbi ühe raamatu kvartalis, kuid need ilmuvad vaikselt. Marje Ernits nimelt ei korralda oma raamatutele esitlusi. Talle see sobib, sest avalik tähelepanu teda ei huvita. Peaasi, et raamatuid loetakse. “Ma ei ole ennast eksponeerinud. Kuulsus ei ole minu rida," selgitab ta. "Omnia mea mecum porto – kõike, mis mulle oluline, kannan endaga kaasas,” kõlab tema elupõhimõte ajakirja 60+ novembrinumbris.