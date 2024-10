Kosmeetikakonsultant selgitab: kuidas hoolitseda probleemse naha eest talvekülmade saabudes

Külma ja tuuliste ilmade saabudes langeb ühes õhutemperatuuriga ka õhuniiskus, mis viib tihti kuivema ja tundlikuma nahani. „Kuiv nahk on meie kliimavööndis, kus on esindatud kõik aastaajad ja järsud ilmamuutused, tõenäoliselt üks levinumaid nahaprobleeme. Samuti on meie levinuim nahatüüp just selline, millel on kalduvus kuivusele ja tundlikkusele,” selgitab Benu kosmeetikakonsultant Marite Talbre.

„Külm õhk kisub naha pindmisest kihist niiskuse välja, mis tekitab kuivale nahale iseloomulikud tunnused nagu karedus, ketendus ja sügelus,“ selgitab Talbre ja lisab, et eriti tundlik on nahk neil, kel esineb rosaatsea, akne või psoriaas. „Psoriaasi ägenemine on sage just talveperioodil, kui ilmastikuolud on ebasoodsad ja päikesevalgust vähe.”

Üsna levinud atoopilist dermatiiti võivad ägestada keskkonnamuutused, näiteks kui külm ja rõske õueõhk vaheldub sooja ja kuiva toaõhuga. „Kütteperioodil kuivatavad nahka ka radiaatorid ja soojapuhurid, mistõttu on oluline kasutada õlisisaldusega pesuvahendeid ja rikkalikke, toitvaid kreeme,“ soovitab Talbre.

Kosmeetikakonsultant lisab, et kindlasti tasub meeles pidada, et kuiva naha korral on oluline pidev kreemitamine, et vältida naha sügelust ja kaitsta seda uute probleemide eest. Seda ka aknele kalduva naha puhul. Kreemide valikul võiks eelkõige lähtuda sellest, kui kuiv on nahk ning milline kreem nahale sobib ja kõige mõnusam tundub.

Kuiva naha vastu oomega-3 rasvhapete, B-vitamiinide ja avokaadoõliga