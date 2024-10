Seksuaalsus vanemas eas, on see võimalik?

Näide õe praktikast: raske hingamispuudulikkusega mees soovib aeg-ajalt rõõmustada oma partnerit, kuid tal on probleem erektsiooniga, jutuajamise juures on ka ujeda olekuga naine. Pärast erialaarstiga konsulteerimist võimaldati mehele vastav ravim.

New Yorgi kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ühingu president Barbara Rogers on öelnud, et kui inimene suudab minna kahest trepist üles või kiiresti kõndida, siis tõenäoliselt saab ta ka seksiga hakkama. Seda väidet toetab ka uuring, milles jälgiti hingamispuudulikkusega haiget seksuaalvahekorra ajal südametöö ja ventileerimise/oksügenisatsiooni osas. Tulemused olid julgustavad, sest seksuaaltegevuse ajal täheldati hapnikusaturatsiooni paranemist, mis võib olla tingitud paremast ventilatsiooni/perfusiooni suhtest. Seega võib arvata, et seksuaalne tegevus on ohutu ja ei ole otseselt ägeda terviserikke vallandaja.

Suhtumine vajab muutust

Erinevad uuringud kinnitavad, et tänapäevalgi on ühiskonnas tajutav halb suhtumine vanemaealistesse inimestesse. Seenioride seksuaalsusega on seotud hulgaliselt stereotüüpe, näiteks peetakse reproduktiivses eas inimest seksuaalseks, kuid vanema inimese puhul arvatakse seksuaalsus olevat ebavajalik, sest järglasi enam ei saada. Endiselt on arusaam, et pensionieas pole kohta seksuaalsusele ega seksile. Arvatakse, et kui seda tehakse, on põhjuseks seniilsus. Tervishoiuteenustes on jäänud käsitlemata vanemaealiste inimeste seksuaaltervis. Vähest tähelepanu osutatakse hooldekodude ja LGPT-kogukonna eakate ning nii uskumatu kui see ei ole, ka kehalise atraktiivsuse kaotanud mittefertiilses eas naiste seksuaalsusele ja seksuaaltervisele.

ÜRO on kuulutanud aastad 2021–2030 tervena vananemise dekaadiks. WHO on loonud ülemaailmse vananemisvastase võitluse kampaania, mille eesmärk on muuta meie kõigi mõtlemist, tundeid ja tegusid seoses vanuse ja vananemisega. Käivitatud on projekte ja arendusi, kuid seni on nendest vaid üks, Manchesteri vananemisstrateegia, seadnud esikohale vanemate inimeste seksuaaltervise ja heaolu. Samas on üle maailma olemas häid praktikaid, mis teadvustavad seenioride seksuaalsust ja toetavad nende seksuaaltervist.

Esimese sammuna on Eestis vaja alustada laiemat arutelu, et mõista ja selgitada paremini vanemaealiste inimeste vajadust intiimsuse ja seksuaalsuse järele. Edukas diskussioon tagab vanemas eas seksuaalsusega kaasas käivate negatiivsete stereotüüpide vähendamise.

Lugu on ilmunud Eesti Õdede Liidu ajakirja Eesti Õde sügisnumbris