TERVIS Kui saad kutse sõeluuringule, tasub see vastu võtta

Rinnavähk on paljudes maades ja ka Eestis kõige sagedamini esinev pahaloomuline kasvaja naistel. Igal aastal diagnoositakse meil ligikaudu 800 uut rinnavähi juhtu, haigete arv kahjuks kasvab. Seetõttu on väga oluline osaleda sõeluuringutel, sest varakult avastatud rinnavähk on tervistavalt ravitav.

Sõeluuring pikendab elu

Kontrolli end kord aastas

Viimastel aastatel on leitud tõendeid selle kohta, et regulaarne füüsiline aktiivsus vähendab rinnavähi riski ka naistel, kes on juba menopausis. Väga oluline on pöörata tähelepanu ka metastaseerunud rinnavähile. Kuigi kaugmetastaaside esinemise korral pole haigusest täielik paranemine võimalik, pakuvad kaasaegsed ravimeetodid siiski võimalusi haigust pikalt kontrolli all hoida. See võimaldab patsiendil säilitada oma elukvaliteet ja töövõime. Meditsiiniline tugi annab lootust ja jõudu, et elada võimalikult täisväärtuslikku elu, keskendudes positiivsetele hetkedele koos lähedastega.