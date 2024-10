ELUKULG Geriaater Jaak Aru: seenior ei tohi olla laisk

Säilitama peab huvi maailmas toimuva vastu ning järjepidevalt ennast liigutama. Kui enam sörkida ei jaksa, siis kõndige, kui jalgu liigutada ei jõua, liigutage käsi, sõrmi, varbaid,” lisab geriaater. Äsja ilmus temalt nõuanderaamat „Alla 65 keelatud”.

Vananemine on pigem filosoofiline probleem, sest suurim igapäevane mure on kognitiivsete võimete langus. Kõige suurem probleem ongi see kuldses eas autojuhtidele, aga mõjutab ka igapäevast suhtlust.

Kuidas mitte muutuda tüütuks vanatoiks, kes lõputult oma noorpõlve juhtumisi heietab?

„Iga inimene vanuses 65+ ehk inglise keeles senior adult peab selleks, et teda vestlustes endiselt tõsiselt võetaks, endaga kõvasti tööd tegema. Olen oma patsientidele soovitanud joonistada kodus tabel „Millest ma viimati rääkisin”. Ehk teisisõnu pidada vestluspäevikut, panna lahtritesse kirja inimesed, kellega rääkisite, ja kõik viimased vestlusteemad. Muuseas, mu abikaasa on hakanud ka etteheiteid tegema, et miks ma endale sellist tabelit pole juba teinud,” muigab Jaak Aru.

Vanaks saamise hea pool

„Vanaks saamisel on ju ka hea pool – aastatega kogunenud elukogemus. Aga seenior peab suutma oma teadmised, selle kogemuse kontsentreeritud kujul edasi anda, mitte tundide kaupa heietama. Tuleb harjutada end selgelt ja täpselt, lühidalt ja konkreetselt väljendama,” õpetab Jaak Aru.