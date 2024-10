LEMMIK Kui koer haugub lakkamatult ja kass pissib nurka

Eestis tunnustatud koertekoolitajad Kati Ernits ja Siim Oja ning MTÜ Kasside Turvakodu esindaja Külli Aas ja MTÜ Cats Help vabatahtlik Evelyn Taaler jagavad kasulikke nõuandeid, kuidas lahendada ja ennetada peamisi ulakusi ning tagada koerale ja kassile vajalik hooldus.

Haukumisest närimiseni välja

Kati Ernitsa sõnul tuleneb koera halb käitumine piiride puudumisest. "Koer hakkab sageli teiste koerte või inimeste peale haukuma, ei suuda üksi olla või hakkab isegi oma territooriumi kaitsma," selgitab Kati Ernits. Piiride seadmine ja järjepidev treening on olulised, et koer teaks, mis on lubatud ja mis mitte. Samuti rõhutab ta liikumise tähtsust – vähene füüsiline aktiivsus võib põhjustada üleliigse energia väljendamist haukumise või lõhkumise kaudu.

Siim Oja selgitab, et hädavajalik on tagada koertele piisav füüsiline ja vaimne stimulatsioon. Tema sõnul võivad koerad hakata närima või asju lõhkuma just siis, kui neil puudub piisav aktiivsus või nad tunnevad stressi. Seetõttu on oluline pakkuda koerale sobivaid tegevusi ja mänguasju, nagu närimismänguasjad või looduslikud närimiskondid, mis suunavad koera loomulikku närimisvajadust õigetele esemetele. "Koer ei mõtle ratsionaalselt, mida ta närib, sest närimine rahustab ja pakub naudingut," ütleb ta.